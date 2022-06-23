أسعار الغاز تشتعل مجددا عقب الإعلان الألماني

2022/06/23 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أظهرت بيانات من التداولات، اليوم الخميس، أن سعر العقود الفورية للغاز تجاوزت مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك لأول مرة منذ مارس من العام الجاري.

ووفقا لمؤشر TTF في بورصة ICE فقد تم تداول أقرب العقود الآجلة لشهر يوليو 2022 عند مستوى 1504 دولارات لكل ألف متر مكعب من الغاز، وكانت العقود قد أغلقت تعاملات أمس عند 1368 دولار.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بأن ألمانيا من الآن تواجه نقصا في مادة الغاز في ظل انخفاض في الإمدادات من روسيا بسبب صعوبات فنية على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق).

ودعا الوزير السكان والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز، وفي ظل ذلك أعلن عن بدء المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.

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