القوى السياسية التي شاركت في جلسة البرلمان اليوم تصدر بياناً مشتركاً

2022/06/23 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت القوى السياسية المشاركة في جلسة البرلمان الخميس، بياناً مشتركاً عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الإطار التنسيقي مضيه نحو حكومة الشراكة والتوافق والتوازن.

وبحسب النائب أحمد الأسدي الذي نشر نص البيان المشترك تلقته (بغداد اليوم) باسم "القوى السياسية المشاركة في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم 23 حزيران 2022".



جاء فيه:

وأضاف انه ""ادراكا لاهمية المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز، عقدت الكتل النيابية جلسة طارئة للقيام بخطوات فعلية لمعالجة الاثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة وما تعرض له الوطن من محن وازامات كان ارهاب القاعدة وداعش اخطرها على امن وسلامة واستقرار العراق والتي واجهها العراقيون ببسالة وتفاني وحققوا نصرا كبيرا على الارهاب ومع ملاحظة ما يمر به العراق والمنطقة من ظروف واحداث والحاجة الى تحقيق الامن والاستقرار وتوفير الخدمات والعمل على اعادة الامل للشباب العراقي العزيز وبناء على كل ما تقدم تلتزم الكتل السياسية بالعمل الجاد والعاجل لتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق رغبات وحاجات مواطنيننا وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالدستور واحترام المؤسسات الرسمية والتاكيد على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور ومتابعة اعادة اعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والاشد فقرا".

وتابع البيان "تتعهد القوى السياسية بالعمل لازالة كل مظاهر الحيف والظلم والحرمان ومعالجة ازدياد الفقر وتوفير فرص العمل وضمان العيش الكريم لمواطنينا".

وأشار الى ان "القوى السياسية تعي اهمية هذه المرحلة وتسعى ان تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل وتتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة المسؤولية الكاملة عن اداء الحكومة القادمة وتوفير مستلزمات نجاحها..



وتقف جميع القوى السياسية مع فرض هيبة الدولة على الجميع وايقاف التجاوزات على القانون وبحميع اشكالها.

وختم بالقول "كنا نتمنى ان يكون بيننا دائما اخواننا في الكتلة الصدرية و نعمل سويا لانجاز برنامج حكومي مشترك ينعكس على ابناء الشعب بشكل ايجابي و ليس امامنا الا ان نحترم قرارهم ونثمن موقفهم".

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