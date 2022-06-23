خبير ينصح حكومة العراق: لا تأمنوا أسعار النفط الحالية.. قراراتكم ستكون مغامرة!  

2022/06/23 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الخميس، من اتخاذ قرارات استناداً على أسعار النفط الراهنة، معتبراً هذه الأمر بـ “المغامرة والعبث الاقتصادي”.وقال المرسومي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “اسعار النفط المرتفعة حاليا، تتضمن علاوة حرب لا تقل عن 30 دولارا للبرميل”، مضيفاً “يعني اسعار النفط الحالية اسعار مصطنعة وليست حقيقية […]

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قراراتكم ستكون مغامرة! أولاً على ايرث نيوز.

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