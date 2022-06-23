البيئة ترصد انتهاكاً للمساحات الخضراء ببغداد وتوجه طلباً للجهات الأمنية والبلدية

2022/06/23 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعطالبت وزارة البيئة، اليوم الخميس، بتحرك أمني عاجل لمنع استمرار عمليات قطع النخيل والأشجار في داخل ومحيط العاصمة بغداد، عادّة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون.وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي أمير علي الحسون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع،) إن "فرق وزارة البيئة مازالت ترصد انتهاكا للمساحات الخضراء من قبل عناصر تقوم بتجريف الاراضي الزراعية بعضها في حدود شمال بغداد واخرها ما يجري الان في بساتين تقع مقابل جزيرة بغداد السياحية اذ إن هناك من يمارس هذه الجريمة البيئية والتي هي من ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون".وأضاف، أن "استمرار هذه التجاوزات من الممكن أن يسهم مستقبلاً في زيادة مساحات التصحر وارتفاع معدلات درجات الحرارة والغبار خلال الفترات المقبلة".وطالب مدير عام التوعية والاعلام البيئي وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين برصد هكذا مخالفات في عموم محافطات العراق ومساندة الحكومة والوزارة في جهودهما المكثفة لزيادة المساحات الخضراء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة.

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