مجهز بأحدث التقنيات والاجهزة الطبية.. تصاعد وتائر العمل في مستشفى خاتم الانبياء للامراض القلبية في كربلاء (صور)

2022/06/23 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناية عملاقة وشاهقة تتوسط مدينة

كربلاء المقدسة خصصتها الأمانة العامة

للعتبة الحسينية المقدسة لتجري فيها

عمليات انشاءات مستمرة لانجاز اكبر

مستشفى خاتم الانبياء (ص) المخصص

لمعالجة الامراض القلبية والأوع

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