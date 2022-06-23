2022/06/23 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a-fvvj1g0uM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمليات بغداد تعقد مؤتمرا لمناقشة عمليات تهريب المشتقات النفطية في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمليات بغداد تعقد مؤتمرا لمناقشة عمليات تهريب المشتقات النفطية في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).