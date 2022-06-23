القوى السياسية تصدر بياناً مشتركاً لمعالجة الآثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة

2022/06/23 | 18:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أصدرت القوى السياسية المشاركة في جلسة مجلس النواب الاستثنائية، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً.

وقالت القوى في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “إدراكا لأهمية المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز، عقدت الكتل النيابية جلسة طارئة للقيام بخطوات فعلية لمعالجة الآثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة، وما تعرض له الوطن من محن وأزمات كان إرهاب عصابات القاعدة وداعش أخطرها على أمن وسلامة واستقرار العراق التي واجهها العراقيون ببسالة وتفان وحققوا نصراً كبيراً على الإرهاب”.

وأضافت، “ومع ملاحظة ما يمر به العراق والمنطقة من ظروف وأحداث والحاجة الى تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات والعمل على اعادة الأمل للشباب العراقي العزيز.



وبناء على كل ما تقدم تلتزم الكتل السياسية بالعمل الجاد والعاجل لتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق رغبات وحاجات مواطنينا وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالدستور واحترام المؤسسات الرسمية والتأكيد على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقرا”.

وتابعت، “كما تتعهد القوى السياسية بالعمل لإزالة كل مظاهر الحيف والظلم والحرمان ومعالجة ازدياد الفقر وتوفير فرص العمل وضمان العيش الكريم لمواطنينا”.



وأشارت القوى السياسية في بيانها إلى أنها تعي أهمية هذه المرحلة وتسعى أن تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل، وتتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة المسؤلية الكاملة عن اداء الحكومة المقبلة وتوفير مستلزمات نجاحها، وتقف جميع القوى السياسية مع فرض هيبة الدولة على الجميع، وايقاف التجاوزات على القانون وبحميع اشكالها”.

وأكدت في بيانها، “كنا نتمنى أن يكون بيننا دائما اخواننا في الكتلة الصدرية ونعمل سويا لانجاز برنامج حكومي مشترك ينعكس على أبناء الشعب بشكل ايجابي وليس أمامنا إلا أن نحترم قرارهم ونثمن موقفهم”.

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