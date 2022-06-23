لبنان.. تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة وهذه أول تصريحاته

2022/06/23 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الاستشارات النيابية، الخميس

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