أسعار النفط تتحول للارتفاع..وخام برنت يتداول أعلى 112 دولارا

2022/06/23 | 18:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الخميس بعدما تراجعت في وقت سابق، مع تقييم مخاطر الركود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في شهادته أمام الكونجرس أنه لا يستهدف إدخال الاقتصاد في حالة ركود، وعلى البنك التزام واضح بخفض التضخم مرة أخرى.هذا ودعا الرئيس […]

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