2022/06/23 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارة… شركة السيارة تعلن عن قرب استيراد وتوزيع منظومات الطاقه النظيفه ولاول مره في العراق .اعلام التجارة اعلنت وزارة التجارة في بيان لها عن قيام الشركة العامه لتجارة السيارات والمكائن باستيراد وتوزيع منظومات الطاقه النظيفه قريبا والتي تدخل العراق لاول مره حيث يتم تسويقها إلى المواطنين ودوائر الدوله .اكد ذلك مدير عام الشركة […]

ظهرت المقالة لأول مرة..



التجارة بصدد توزيع منظومات الطاقة النظيفة في العراق أولاً على ايرث نيوز.

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