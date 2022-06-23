الاطار التنسيقي يعلن مغادرة الانسداد والشروع بمرحلة تشكيل الحكومة بعد تمرير البدلاء

2022/06/23 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع قيادي في الإطار التنسيقي، الخميس، اعلان تشكيل الحكومة المقبلة خلال أيام دون وجود عراقيل، مبينا ان جلسة تنصيب البدلاء عن كتلة التيار الصدري المستقيلة انهت الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الاطار احمد العوادي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "مرحلة الانسداد السياسي انتهت الى الابد بعد تأدية النواب الجدد اليمين الدستوري بدلا عن نواب الكتلة الصدرية".

وأضاف ان " القوى السياسية دخلت مرحلة سياسية جديدة بعد اكمال النقص العددي في البرلمان وظهور بوادر التوافق السياسي الشامل".

وتابع العوادي ان "البوادر تشير الى الاتفاق على مشتركات في الحكومة المقبلة بين المكونات الثلاث وقد تعلن خلال التشكيلة النهائية خلال الأيام المقبلة".

وكانت القوى السياسية المشاركة قد أصدرت في جلسة البرلمان الخميس، بياناً مشتركاً عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الاطار التنسيقي مضيه نحو حكومة الشراكة والتوافق والتوازن.

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