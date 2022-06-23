الكونغو الديموقراطية.. مقتل 13 مدنياً في معارك بين الجيش ومتمردين

2022/06/23 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع قتل 13 مدنيا، اليوم الخميس، في المعارك بين الجيش ومتمردي حركة "23 مارس" شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وقالت الأمم المتحدة، إن "عدة قرى في روتشورو أخليت من سكانها تقريبًا، وبعضهم فر إلى أوغندا جراء المعارك".وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مجددا من أن "آلاف الأشخاص" تضرروا من الاشتباكات".ووصل ما لا يقل عن 17 ألف نازح منذ آذار الماضي إلى مركز منطقة روتشورو ومنطقة كيوانجا المجاورة حيث يتم إيواؤهم في مدارس وملاعب ومنازل عائلات محليّة، حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي أعرب عن أسفه لأن العمليات الإنسانية "يعرقلها تواصل العنف".ولا يزال الوضع الأمني متقلبًا رغم الهدوء النسبي" في منطقة نيراغونغو التي شهدت قتالا عنيفا بين حركة "23 مارس" والجيش في نهاية آيار".وتكبدت الحركة المتمردة التي ينتمي غالبية أعضائها إلى إثنية التوتسي هزيمة عام 2013، لكنها حملت السلاح مجددا نهاية العام الماضي في شرق الكونغو الديموقراطية حيث تنشط أيضا مجموعات مسلحة أخرى منذ ثلاثة عقود.

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