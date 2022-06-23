خالد بتال: اجتماعات لجان التنمية المستدامة خطوة مهمة باتجاه تحقيق الأهداف

2022/06/23 | 18:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ترأس وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الخميس، اجتماعاً مشتركاً لخلية متابعة تحقق رؤية العراق وأهداف التنمية المستدامة، مع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

وبحسب بيان للوزارة تلقته خبر برس (واخ)، فقد “عُقد الاجتماع في محافظة الانبار، بحضور محافظها علي فرحان، فضلا على مشاركة وكلاء عدد من الوزارات، والمديرين العامين الذين يمثلون مختلف الجهات”.

وأكد وزير التخطيط، ان “فكرة عقد اجتماعات لجان التنمية المستدامة في المحافظات، تمثل خطوة مهمة باتجاه تأكيد أهمية العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود المحافظات بهذا الاتجاه”.



مثمنا “مبادرة محافظة الأنبار في احتضان هذا الاجتماع، وسعي المحافظة الدائم الى تحقيق التنمية في مختلف مناطقها”.

ولفت الوزير الى ان “الظروف التي يمر بها العراق حاليا تعد ظروف استثنائية”، مشيرا بذلك الى “أزمة الجفاف غير المسبوقة التي اثرت على الواقع الزراعي وقلّة المحاصيل الأساسية، فضلا على التحديات الاخرى المتمثلة بأزمة الطاقة”.

واعلن وزير التخطيط، ان “الوزارة تعمل الآن على دراسة وتقويم ما تحقق من اهداف خطة التنمية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، وهي تبدأ استعداداتها لكتابة خطة التنمية الجديدة، للسنوات الخمس المقبلة”، موضحا أن “من بين التحديات التي واجهت الخطة السابقة، هي قلة التخصيصات المالية، الامر الذي اثّر سلبا على تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم المحافظات، وبالتالي تأخر تحقيق ما مخطط له من اهداف التنمية المستدامة”.

من جانبه أعرب محافظ الأنبار عن “تقديره لوزارة التخطيط بعقد هذا الاجتماع في المحافظة، مستعرضاً الواقع التنموي ومستوي الخدمات، وما تواجهه المشاريع المستمرة من تحديات”، مبينا “تأثير التغييرات المناخية على الحياة بنحو عام”.

وشهد الاجتماع استعراضا للمسار التنموي المتحقق من اهداف التنمية المستدامة، قدمته السيدة الوكيل الاداري لوزارة التخطيط، أزهار حسين صالح.

فيما بينّ مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية محمد محسن سيد، موقف العراق من قرارات مؤتمر دول الاطراف للتغيرات المناخية.

كما قدم المشاركون في الاجتماع الكثير من الملاحظات والرؤى والافكار ذات الصلة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة”.

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