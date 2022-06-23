قبر تلو الآخر.. فيديو صادم يوثق حفر مقابر جماعية في أفغانستان

2022/06/23 | 18:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو صادم مجموعة من الأفغان وهم يحفرون مقابر جماعية في منطقة باكتيكا ، الأكثر تضررًا في شرق أفغانستان، من أجل دفن ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، وأظهر الفيديو تكدس قبورًا بجانب بعضها..ووصل عدد الضحايا إلى حوالي ألف قتيل وأكثر من 1500 مصاب، في حين يتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بحسب الوكالات والمسؤولين الأفغان.

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