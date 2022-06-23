2022/06/23 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: أزمة البنزين تزيد معاناة المواطنين أشرنا مرارا الى ان الأزمة العامة الشاملة التي يعاني منها بلدنا، لها تداعيات متواصلة وان أسّها، المحاصصة المكوناتية، ولّاد للأزمات.ومنها اليوم ليس فقط أزمة الحكم وحالة الإنسداد السياسي وتردي الكهرباء وشح المياه، بل أزمة جديدة في تجهيز البنزين في بلد عائم على بحيرة نفط، […]

ظهرت المقالة محذراً من تداعياتها..



الحزب الشيوعي يتحدث عن أسباب أزمة ’البنزين’ في البلاد أولاً على ايرث نيوز.

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