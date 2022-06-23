‏”تويتر” يطرح ميزة كتابة التغريدات الطويلة المنتظرة تحت مسمى جديد

2022/06/23 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أخيرا عن ميزته التي ينتظرها الملايين من مستخدميه، والتي ‏تمنحهم فرصة كتابة تغريدات طويلة غير مقيدة بعدد محدد من الكلمات.‏ وأكد “تويتر” رسميا، عن بدء في اختبار الميزة، ولكن تحت مسمى جديد هو “Notes” (ملاحظات)، والتي ستسمح للكتّاب بنشر محتوى حر على “تويتر”، دون حد لعدد الكلمات المسموح […]

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