الرئيس الصيني يؤكد على التخلي عن عقلية الحرب الباردة

2022/06/23 | 18:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، اليوم الخميس، أنه يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة، منتقداً ما أسماه إساءة استخدام العقوبات الدولية.

ونقلت وكالة رويترز، تابعته خبر برس (واخ) عن بينغ، في كلمة افتراضية خلال مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، قوله إن “الدول الأعضاء يجب أن ترتقي إلى مستوى مسؤوليتها ومعارضة استخدام العقوبات الأحادية وإساءة استخدامها”.



وأضاف، إن “من يقومون بتسييس الاقتصاد العالمي والاستفادة منه وتسليحه ويفرضون عن عمد عقوبات من خلال الاستفادة من الهيمنة في الأنظمة المالية والنقدية الدولية، سيضرون في نهاية المطاف الآخرين وأنفسهم، وسيجلبون كوارث للشعوب في جميع أنحاء العالم”.

يشار إلى أن الرئيس الصيني يضيّف قمة افتراضية لمدة يومين لزعماء البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، تعرف مجتمعةً بإسم “بريكس”، وذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية والانقسام السياسي المتزايد بين بكين ونيودلهي.

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