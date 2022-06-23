2022/06/23 | 18:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LbRi_cke3bE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لدعم سيرة ادبية يحتذى بها.. الثقافة تستذكر مؤلفات الراحل ناجي جواد الساعاتي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لدعم سيرة ادبية يحتذى بها.. الثقافة تستذكر مؤلفات الراحل ناجي جواد الساعاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).