شاهد بالفيديو.. البصرة تصدر يوميا 4 مليون برميل وما بيها بنزين؟! إغلاق محطات الوقود يفجر غضبا

2022/06/23 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة تصدر يوميا 4 مليون برميل وما بيها بنزين؟! إغلاق محطات الوقود يفجر غضبا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9hCcM0kdNjc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة تصدر يوميا 4 مليون برميل وما بيها بنزين؟! إغلاق محطات الوقود يفجر غضبا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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