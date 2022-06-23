2022/06/23 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت طلباً للجهات الأمنية والبلدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة ترصد انتهاكاً للمساحات الخضراء في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة ترصد انتهاكاً للمساحات الخضراء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).