في حادثة غريبة.. ماعز أوكراني يتسبب بانفجار قنابل في جنود روس

2022/06/23 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة هي الأغرب منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، أصابت ماعز عددًا من الجنود الروس بعد أن فجرت "عن غير قصد" قنابل يدوية كانت مثبتة على أسلاك شائكة وضعها الجنود الروس لإحاطة أحد المستشفيات في قرية كينسكي روزدوري في زابوريجيه.

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