فؤاد حداد .. من تاني - أمان صقر

2022/06/23 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر من قصاصات أمان صقرفؤاد حداد ..



من تانييغني القؤاد ..



لفؤاد حداد من تانيويهدى الفؤاد ..



لفؤاد الشعر ف أغانيوالليلة أنا جاية ..



ومالي العشق وجدانيأصله الليلا دى..



في المنام ..



جاني يا بنت يا قناوية ..



يا واعرة ..



عاجبانيطبطب علي روحي ..



بمحبة ناداني كلامك جه لمس قلبي ..



ورجعني أعيش تاني وانتي الجميلة النبيلة ..



الطاهرة زيي ......





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