آخر ملك - سعيد الوجاني

2022/06/23 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني " آخر ملك .



أفول سلالة ملكية " Le dernier roi – crépuscule d’une dynastie .



كتاب أصدره الكاتب الفرنسي Jean-Pierre Tuquoi عن دار النشر Grasset سنة 2001 ، يتوقع فيه ان يكون محمد السادس آخر ملك على المغرب ..



..فهل حقا ان محمد السادس سيكون آخر ملك على المغرب ؟ وماذا يقصد Jean-Pierre Tuquoi بآخر ملك ؟ فرغم ان الكتاب ركز في تحليله على بعض المعطيات المعروفة .



لكن بقي الاستفهام في النظام الب ......





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