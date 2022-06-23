هل جن الناس - ربيحة الرفاعي

2022/06/23 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي هل نحن متفاجئون حقا مما يجري؟يلح على رأسي السؤال بعنف منذ صفعت روحي بعنف تعليقات وقحة على ذبح البريئة نيّرة عند بوابة جامعة المنصورة في مصر، فوق ما صفعتها الجريمة ببشاعتها، وقبل أن تتلقفني وروحي المجهدة الدنيا بصفعة جديدة صباح اليوم، بإقدام شاب آخر على ذبح بريئة أخرى برصاص مسدسه عند بوابة جامعة العلوم التطبيقية في الأردن."شو السيرة؟ هي الناس انجنت؟" بهذا السؤال الذي وجهته لي صديقتي عب ......





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