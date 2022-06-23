نجدة بغداد تحبط محاولة نصب وإحتيال في منطقة الشعلة وسط بغداد

2022/06/23 | 19:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الخميس، إحباط عملية نصب واحتيال في منطقة الشعلة وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته خبر برس (واخ)، أن “دوريات قاطع نجدة الشعلة تمكنت من القبض على شخص يمارس عمليات النصب والاحتيال من خلال استبدال عملة أجنبية مزورة بنقود محلية، بالقرب من جسر منطقة الشعلة”.

وأضاف البيان، أن “عملية القبض على النصّاب تمت بعد ان استنجد مواطن بطاقم دورية النجدة ضمن تقاطع الصدرين، بمنطقة الشعلة، وأخبرهم بتعرضه لعملية نصب واحتيال من شخص، ضمن الخط السريع أعلى جسر الشعلة، حيث قام باستبدال مبلغ ٣ ملايين و٥٠٠ الف دينار عراقي بعملة مزورة، وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية بالحادث”.

وأوضح البيان “بدلالة طالب النجدة تم القبض على النصّاب وضبط المبلغ الذي كان بحوزته، وتم تسليم جميع الأطراف مع العملة المزورة الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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