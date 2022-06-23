شاهد بالفيديو.. في بغداد .. فتحة المجاري تودي بحـ.ـياة طـ.ـ.ـفل | لوكيشن

2022/06/23 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GTeAetKZaKI

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