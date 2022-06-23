رئيس حكومة كردستان: لم نتوقف رغم الأزمات ونجحنا في إدارة أنفسنا

2022/06/23 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد وزارة المالية والاقتصاد* * رئيس الحكومة: لم نتوقف رغم الأزمات وواصلنا الإصلاح وبفضل تنظيم الواردات المحلية وخفض الإنفاق نجحنا في إدارة أنفسنا في إطار زياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 حزيران (يونيو) 2022، وزارة المالية والاقتصاد، واستقبله وزير المالية والاقتصاد آوات […]

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