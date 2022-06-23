الصحة تعلن تسجيل أول إصابة بكوليرا في هذه المحافظة

2022/06/23 | 19:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تأكيد تشخيص حالتين جديدتين بالكوليرا.

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