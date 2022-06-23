البيئة ترصد (جريمة بيئية) قرب جزيرة بغداد السياحية وتطالب بتحرك عاجل

2022/06/23 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة البيئة، الخميس، بتحرك أمني عاجل لمنع استمرار عمليات قطع النخيل والأشجار في داخل ومحيط العاصمة بغداد، عادّة ذلك "انتهاكاً للقانون".

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي أمير علي الحسون في بيان، إن "فرق وزارة البيئة ما زالت ترصد انتهاكا للمساحات الخضراء من قبل عناصر تقوم بتجريف الاراضي الزراعية بعضها في حدود شمال بغداد واخرها ما يجري الان في بساتين تقع مقابل جزيرة بغداد السياحية اذ إن هناك من يمارس هذه الجريمة البيئية والتي هي من ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون".

وأضاف، أن "استمرار هذه التجاوزات من الممكن أن يسهم مستقبلاً في زيادة مساحات التصحر وارتفاع معدلات درجات الحرارة والغبار خلال الفترات المقبلة".

وطالب مدير عام التوعية والاعلام البيئي وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين بـ"رصد هكذا مخالفات في عموم محافظات العراق ومساندة الحكومة والوزارة في جهودهما المكثفة لزيادة المساحات الخضراء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة".

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