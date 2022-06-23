جلسة البرلمان تشعل غضباً نيابياً في العراق - عاجل

2022/06/23 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، اليوم الخميس، عن وجود استياء نيابي بعد تجاهل رئاسة البرلمان مناقشة العدوان التركي على العراق خلال جلسة البرلمان الاستثنائية.

وقال تقي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "إهمال مناقشة العدوان التركي على العراق خلال جلسة البرلمان الاستثنائية، سبب غضبا كبيرا بين النواب من كتل سياسية مختلفة".

وأضاف ان " الملف المهم والخطير كان من المفترض مناقشته واتخاذ قرارات وتوصيات برلمانية من أجل كونه يمس سيادة العراق وامنه القومي".

وبين ان "هناك طلبا رسميا لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق، وهذا الطلب مزود بتواقيع نواب من كتل سياسية مختلفة، لكننا لا نعرف سبب عدم ادراجه من قبل رئاسة مجلس النواب "، مبيتا ان " الاجتياح التركي الملف سيكون حاضرا وبقوة خلال الفترة المقبلة في أروقة اللجان البرلمانية المختصة".

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