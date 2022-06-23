صدور ديوان

2022/06/23 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمة

صدر عن دار دور للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد، ديوان "حلويات" للشاعر عمر السراي.

وقال السراي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الديوان، تم إهداؤه إلى طفل لا يمتلك ثمنه، مع مقدمة وأربع وثمانين قصيدة في مئة وثلاث وتسعين صفحة من القطع الصغير".

وأضاف، أن "قصائد الديوان، امتازت بنثريتها التي تستوفي موسيقى العروض الداخلية، من دون أن تلج نطاقَ بحور الشعر"، مشيرا الى أن "هناك جمالية تغلف الأفكار المدهشة ببلاغة عذبة امتازت بها القصائد التي أعطت إحساسا موسيقيا واضحا، كما لو يقرأ المتلقي قصائد تفعيلة"، حسب تعبيره.

وذيل السراي، ديوانه "حلويات" بالقول: "لست مؤمنا بما يكفي..



لذلك سألدغ من كل جحر مرتين..



وسأنساب مع الطرقات..



لأرى عينيك لؤلؤتين خلف خمار أبيض".

ورد في مقدمة الديوان: "وبعد أن رتبت رؤوس أقلامها..



وجمعتهن في صرة جدة عتيقة كوجه الأرض، قررت أن أصنع من كل تلك الصورة المتناثرة قصيدة".

وتضمن الديوان قصائد منها "مصور" و"سماع" و"Menu" و"نعي" و"أثير" و"دعااااآآآآه" وZoom" و"اقتراب" و"ثلج" و"عاطفة" و"دوت com"، و"ذاكرة" وغيرها من العناوين.

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