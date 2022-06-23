2022/06/23 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 الى 26 في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أعلن الخميس.وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان “بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعباً في القائمة النهائية” لكل منتخب”.ليسير فيفا بذلك على خطى الاتحاد […]

ظهرت المقالة رسمياً..



فيفا يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة 26 بمونديال قطر أولاً على ايرث نيوز.

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