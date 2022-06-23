زيدان يرفض العمل مدرباً للمان يونايتد.. وهذه الأسباب

2022/06/23 | 19:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

ألمح زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، لسبب رفضه العمل مدرباً لمانشستر يونايتد.

وقال زيدان، خلال حوار أجرته معه صحيفة “ليكيب” الفرنسية وتابعته خبر برس (واخ) “لا أريد العمل في أي مكان، بل أريد فريقًا يسعى للفوز بالألقاب..



ولأسباب أخرى، لن أذهب للعمل في أي مكان”.

وتابع “اللغة أحد هذه الأسباب، فهي تجعل الظروف صعبة في بعض الأحيان”، واستطرد بالقول “عندما سُئلت هل تريد القدوم إلى مانشستر يونايتد؟ قلت إنني أفهم الإنجليزية، لكني لا أتحدثها بطلاقة”.

وواصل بالحديث “أعرف أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية، من دون الاهتمام بعامل اللغة، لكني أعمل بشكل مختلف، من أجل النجاح”، لافتاً الى ان “هناك الكثير من العوامل التي تلعب دورها، إنه سياق شامل وأعرف ما أحتاجه لتحقيق الانتصارات، وأريد أن يكون كل شيء في مصلحتي”.

وعمّا إذا كان يريد تدريب منتخب فرنسا، أجاب زيدان “أريد بالطبع أن أكون مدربا لمنتخب فرنسا، لكن الأمر لا يتوقف عليّ فقط، وأحلم باستكمال المسيرة الرائعة التي بدأتها لاعبا، والآن كمدرب”.

واستكمل حديثه “لا أعلم هل سيحدث ذلك بعد المدرب الحالي (ديشامب) أم لا..



بالطبع لديهم أهداف وخطط (في الاتحاد الفرنسي)، لكن قيادة منتخب فرنسا طموح كبير في ذهني”.

وعمّا إذا كانت هناك طموحات أخرى يسعى لإنجازها، رد زيدان “أريد أن أكون مديراً لمشروع أخططه بنفسي، مثل رئيس نادٍ أو شركة..



لقد بدأت مشروعا بالفعل، بتأسيس شركة مع أشقائي..



أتطلع لمشروع أكبر مع أشخاص أحبهم، ويكونون محل ثقة”.

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