رشيد: الحكومة عرجاء وعاجزة عن ردع تركيا

2022/06/23 | 19:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد السياسي المستقل حيدر رشيد، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن ردع تركيا إزاء التدخلات العسكرية، مرجحا وجود اتفاق بينها وبين الجانب التركي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال رشيد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة الاتحادية عرجاء وعاجزة عن اتخاذ أي موقف حقيقي […]

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