2022/06/23 | 19:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
أكد السياسي المستقل حيدر رشيد، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن ردع تركيا إزاء التدخلات العسكرية، مرجحا وجود اتفاق بينها وبين الجانب التركي.
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خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال رشيد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة الاتحادية عرجاء وعاجزة عن اتخاذ أي موقف حقيقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد: الحكومة عرجاء وعاجزة عن ردع تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد السياسي المستقل حيدر رشيد، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن ردع تركيا إزاء التدخلات العسكرية، مرجحا وجود اتفاق بينها وبين الجانب التركي.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال رشيد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة الاتحادية عرجاء وعاجزة عن اتخاذ أي موقف حقيقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رشيد: الحكومة عرجاء وعاجزة عن ردع تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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