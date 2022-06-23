رشيد: الحكومة عرجاء وعاجزة عن ردع تركيا



رشيد: الحكومة عرجاء وعاجزة عن ردع تركيا
2022/06/23 | 19:57 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..

أكد السياسي المستقل حيدر رشيد، الثلاثاء، ان الحكومة الاتحادية عاجزة عن ردع تركيا إزاء التدخلات العسكرية، مرجحا وجود اتفاق بينها وبين الجانب التركي.

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وقال رشيد في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة الاتحادية عرجاء وعاجزة عن اتخاذ أي موقف حقيقي […]

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