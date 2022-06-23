2022/06/23 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nJLjdXE6Vns

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوى المشاركة بالجلسة الاستثنائية تكشف عن ملامح الحكومة | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوى المشاركة بالجلسة الاستثنائية تكشف عن ملامح الحكومة | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).