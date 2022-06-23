البنك المركزي المصري يعلن مصير سعر الفائدة ويكشف معدلات التضخم العام والنمو الاقتصادي

2022/06/23 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، الخميس، وذلك رغم إقدام عدد من دول المنطقة على هذه الخطوة اقتداء بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذ هذه الخطوة لتحجيم التضخم

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