تضمُ امرأة.. الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في ميسان

2022/06/23 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات بالجرم المشهود في مركز المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز شرطة مكافحة اجرام ميسان وبامرة مدير القسم من إلقاء القبض على عصابة تقوم بتجارة المخدرات وتوزيعها، مؤلفة من 5 اشخاص من ضمنهم امرأة في احدى مناطق مركز المحافظة وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية". وأضافت، أنه "تم ضبطهم بالجرم المشهود باحد المنازل في مركز المحافظة وبحوزتهم اكياس متعددة من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي وسلاح نوع كلاشنكوف ومبالغ مالية". وأشارت إلى أنه "تم تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات المختصة لاكمال باقي التحقيقات".

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