التحالف الشيعي الموالي لإيران يستحوذ على غالبية مقاعد الصدر في البرلمان العراقي

2022/06/23 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – استحوذ تحالف الاطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لايران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم.وأدى […]

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