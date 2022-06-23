2022/06/23 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / خاص..
اكد الباحث في الشأن السياسي يونس الكعبي، الخميس، ان اختيار النائب الأول الجديد لرئيس مجلس النواب سيكون من حصة المكون الأكبر، فيما رأى ان النواب الـ 9 الذين لم يحضروا جلسة اليوم سيتم استبدالهم في الأيام القادمة.
وقال الكعبي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” الاطار التنسيقي وبعد انضمام النواب الجدد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: النائب الأول من حصة الإطار الشيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد الباحث في الشأن السياسي يونس الكعبي، الخميس، ان اختيار النائب الأول الجديد لرئيس مجلس النواب سيكون من حصة المكون الأكبر، فيما رأى ان النواب الـ 9 الذين لم يحضروا جلسة اليوم سيتم استبدالهم في الأيام القادمة.
وقال الكعبي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” الاطار التنسيقي وبعد انضمام النواب الجدد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: النائب الأول من حصة الإطار الشيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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