الكعبي: النائب الأول من حصة الإطار الشيعي

2022/06/23 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد الباحث في الشأن السياسي يونس الكعبي، الخميس، ان اختيار النائب الأول الجديد لرئيس مجلس النواب سيكون من حصة المكون الأكبر، فيما رأى ان النواب الـ 9 الذين لم يحضروا جلسة اليوم سيتم استبدالهم في الأيام القادمة.وقال الكعبي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” الاطار التنسيقي وبعد انضمام النواب الجدد […]

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