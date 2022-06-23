منتخب الناشئين يحقق فوزاً ثميناً على نظيره العماني ويتأهل للنصف النهائي

2022/06/23 | 20:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

حقق المنتخب العراقي لكرة القدم للناشئين فوزاً ثمينا على نظيره العُماني بهدفين للاشيء، ليتأهل للنصف النهائي في بطولة كأس غرب آسيا دون 17 عاماً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليوث الرافدين بهدفين للاشيء، جاء عن طريق حسن علي وحسن عامر.



وفي الشوط الثاني ظلّت النتيجة على حالها ليكسب العراق نقاط المباراة، ويتصدر مجموعته بست نقاط مؤقتاً بانتظار مباراة الأردن واليمن في وقت لاحق من اليوم.

وبعد هذا الفوز انتقل المنتخب العراقي لمباراة نصف نهائي البطولة، بغض النظر عن مباراته المقبلة أمام منتخب الاردن.

وكان منتخب آلناشئين قد تغلب على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في افتتاح منافسات البطولة التي تضيّف منافساتها مدينة العقبة الأردنيّة وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

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