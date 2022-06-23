توب 5.. تكليف ميقاتي بتشكيل حكومة لبنان.. ومصر تثبت سعر الفائدة

2022/06/23 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة لبنانية الى إعلان تركيا بدء إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوى سفير وصولًا الى إعلان البنك المركزي المصري عن مصير سعر الفائدة وكشف معدلات التضخم العام والنمو الاقتصادي..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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