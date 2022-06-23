“بالجرم المشهود” شرطة ميسان تطيح بعصابة لتجارة المخدرات.. بينهم إمرأة

2022/06/23 | 21:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات بالجرم المشهود في مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “بناءً على معلوماتٍ استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز شرطة مكافحة اجرام ميسان، وبأمرة مدير القسم، من إلقاء القبض على عصابة تقوم بتجارة المخدرات وتوزيعها بين الناس”، واوضحت المديرية بأن “العصابة مؤلفة من 5 أشخاص، بضمنهم إمرأة، في احدى مناطق مركز المحافظة وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية”.

وأضافت، أنه “تم ضبطهم بالجرم المشهود في أحد المنازل بمركز المحافظة، وبحوزتهم أكياس متعددة من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي وسلاح نوع كلاشنكوف ومبالغ مالية”.

وأشارت إلى أنه “تم تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال باقي التحقيقات”.

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