بيان مشترك من الأحزاب ’المدنية والديمقراطية والناشئة ونواب تشرين’ بعد اجتماع في بغداد

2022/06/23 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاغ صادر عن اجتماع الاحزاب المدنية والديمقراطية والناشئة ونواب تشرين بغداد / عُقد مساء هذا اليوم، في بغداد (23/6/2022) اجتماع واسع ضم قادة الاحزاب المدنية الديمقراطية والناشئة وعدد من النواب المستقلين التشرينيين.واتفق المجتمعون على اهمية تنسيق المواقف وتوحيد جهود العمل من اجل الخلاص من نهج المحاصصة، وطرح البديل السياسي الديمقراطي.واكد الاجتماع على ضرورة […]

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