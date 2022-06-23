الإطار يتعهد باتخاذ إجراءات

2022/06/23 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعهد الإطار التنسيقي، الخميس، باتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة فور تسنمه مقاليد الحكم وتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا انه سيلغي جميع الاتفاقيات مع "الدول الفقيرة" الموقعة في عهد مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في الإطار علي تركي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اولى الإجراءات التي سيتخذها الإطار بعد تشكيل الحكومة هي الغاء جميع الاتفاقيات التي ابرمت في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الحالية ".

وأضاف ان "تلك الاتفاقيات لا تخدم الدولة وترهن جميع مقدراتها لصالح الدول الاخرى".

وتابع، تركي ان "هذه الاتفاقيات ابرمت مع دول فقيرة لا تستطيع ان تقدم شيء للعراق مثل الاردن ومصر لذلك سوف يتم الغاء جميع هذه الاتفاقيات".

ويجمع زعماء الأردن والعراق ومصر بشكل دوري من اجل التفاهم على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة والصناعة والتجارة والتبادل الأمني.

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