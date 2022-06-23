2022/06/23 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الخميس، وصول قاذفات الصواريخ الأميركية من طراز هيمارس إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا.



شكرا لزميلي وصديقي لويد أوستن (نظيره الأميركي) لهذه الأدوات القوية"، مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية تشتمل خصوصاً 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" و4 مروحيات من طراز "مي-17".

وقال نائب وزير الدفاع الأميركي كولين كال إنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى حوالى ثلاثة أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمارس.

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