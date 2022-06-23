وزير النقل يتحدث لـ (بغداد اليوم) عن نسبة انجاز ميناء الفاو وموعد إفتتاحه

2022/06/23 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تعهد وزير النقل والمواصلات ناصر حسين بندر ، الخميس، بإكمال الأرصفة الخمسة والمشاريع الملحقة بميناء الفاو الكبير قبل عام 2024، مبينا ان هناك تقدما بنسب الإنجاز يفوق ما مخطط للمشروع .

وقال بندر في حديث لـ (لبغداد اليوم) ان " الشركة انجزت حوض النفق بنسبة 100 % وان الطرق الداخلية وصلت نسب الإنجاز فيها نحو 90 % اما السداد الصخرية فقد تجاوزت نسبة الانجاز 98 %".

وبين بندر ان "الطريق المؤدي من ميناء الفاو باتجاه ميناء خور الزبير إلى النفق فقد وصل إلى 35 كم وهذا انجاز يفوق المخطط اما النفق في جهة الحوض فقد عبرت فيه نسب الإنجاز المقرر".

وبشأن ساحة الحاويات في ميناء الفاو التي سيكون فيها تجميع الحاويات القادمة للعراق فقد ذكر وزير النقل ان هناك 1350 شاحنة يوميا تقوم بعملية الدفن لحين الوصول الى الحجم المقرر لهذه الساحة وهي من أكبر ساحات الحاويات في الموانئ".

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