المشتركة تكشف عن اتفاقات جديدة مع البيشمركة

2022/06/23 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن حصول اتفاق مع وفد وزارة البيشمركة الذي زار وزارة الدفاع اليوم على ملفين مهمين أحدهما قبول أبناء إقليم كردستان في الكلية العسكرية وكلية الأركان وتدريب قوات البيشمركة من قبل وزارة الدفاع.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الزيارات المتبادلة بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة تستمر بهدف تعميق علاقات التعاون والاتفاق على آليات مكافحة الإرهاب وملء الفراغات الأمنية والقيام بعمليات مشتركة وضبط الحدود ومنع عمليات التهريب والاهتمام بالمعلومات الاستخبارية".وأضاف، أن "هناك مراكز تنسيق مشترك مستمرة بعملها وزيارات متبادلة ووصول الوفد الكبير برئاسة رئيس أركان قوات البيشمرگة الفريق الركن عيسى عوزير تأكيد على روح التعاون والعمل كفريق واحد لما فيه مصلحة العراق ككل".وكشف عن أن "اجتماع اليوم ناقش ملفين مهمين تضمنا فتح آفاق جديدة أمام أبناء إقليم كردستان في الكلية العسكرية وكلية الأركان وأيضاً قيام وزارة الدفاع بتدريب قوات البيشمركة وهذا ما اتفق عليه خلال لقاء الوفد مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومن جانبه أكد وفد البيشمركة تعاونه التام في مجالات تقديم المعلومات الاستخبارية وملاحقة الإرهاب وضبط الحدود ومنع التهريب والتعاون على الأرض عبر عمليات عسكرية مشتركة في المناطق التي تشهد حركة للمجاميع الإرهابية".وحول ملف مكافحة تهريب الوقود والأزمة التي احدثها أوضح الشيخلي أنه "تم يوم أمس عقد اجتماع مهم بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبرئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وضم قادة كبار وكانت التوجيهات واضحة في ملاحقة المتسببين بأزمة الوقود وآثمر ذلك عن القبض على 16 متهماً على صلة بالأزمة".

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