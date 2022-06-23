العمليات المشتركة توضح طبيعة اتفاقها مع البيشمركة

2022/06/23 | 21:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن حصول اتفاق مع وفد وزارة البيشمركة الذي زار وزارة الدفاع اليوم على ملفين مهمين أحدهما قبول أبناء إقليم كردستان في الكلية العسكرية وكلية الأركان وتدريب قوات البيشمركة من قبل وزارة الدفاع.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للقناة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “الزيارات المتبادلة […]

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