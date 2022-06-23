2022/06/23 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أب يسلم ابنه لأمن النجف بعد ارتكابه جريمة قتل في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/23 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أب يسلم ابنه لأمن النجف بعد ارتكابه جريمة قتل في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أب يسلم ابنه لأمن النجف بعد ارتكابه جريمة قتل في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).