2022/06/23 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأ مرض الحمى النزفية بالانتشار مؤخراً.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تسجيل حالتين جديدتين بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تسجيل حالتين جديدتين بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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