الصحة: تسجيل حالتين جديدتين بالحمى النزفية

2022/06/23 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مرض الحمى النزفية بالانتشار مؤخراً.

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